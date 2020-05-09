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Yoldan çıkarak önce iş yerine sonra ağaca çarptı

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Yoldan çıkarak önce iş yerine sonra ağaca çarptı

Alayköy - Metehan çevre yolunda bugün saat 17.00'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir iş yerine ve ardından bir ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, 74 yaşındaki kadın Aybil Mamalı yönetimindeki  KU 183 plakalı araç, doğuya seyrederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıktı.

Araç önce "Pantera Midyeci" adlı iş yerinin önüne, ardından da ağaca çarptı.

Kaza sonucu midyecinin binasında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

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