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Yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı

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Girne Kapısı yolunda dün sabah saatlerinde yaşanan kazada yoldan çıkan araç sürücüsü Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi kapısına yakın yol kenarındaki elektrik direğine çarptı

Yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı

Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde Girne Kapısı istikametine dikkatsiz şekilde ilerleyen araç sürücüsü yoldan çıkarak Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi  kapısına yakın yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasıyla yaşanan kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 09:00 sıralarında Lefkoşa'da Kemal Aşık Caddesi üzerinde, İrfan Kaya yönetimindeki KH 053 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak kaldırdım üzerinde bulunan elektrik direğine çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

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