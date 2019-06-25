Yolda tekne kazası

Kalecik virajı yakınlarına yol içerisine bırakılan tekne kazaya neden oldu. Tekne nedeniyle yavaşlayan bir araca arkadan gelen ikinci bir araç çarptı

Kalecik virajı olarak bilinen yerde yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Pazar günü yaşanan kazada Kalecik virajı yakınlarına yol içerisine bırakılan tekne kazaya neden oldu. Herhangi bir uyarı levhası olmadan yol içerisine bırakılan tekne nedeniyle yavaşlayan bir araca arkadan gelen ikinci bir araç çarptı.

Yaşanan kaza nedeniyle yaralanan olmazken olay sosyal medyada paylaşıldı

Sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle:

" Pes dedirten ve bunun sadece bizim memleketimizde KKTC de olacağını düşündüğüm bir olay. Neden mi çünkü akla ve mantığa asla sığmayan birşey. Saat 16:00 civarında annem,babam ve ben Mağusa’ya gitmek için yola çıktık. Yolda güle oynaya giderken kalecik virajı diye adlandırılan K-Pet dolum tesislerinin yakınında hangi akla ve mantığa sığdığını hala daha anlamadım, adamın biri yolun içine bir sandal bırakmış ve gitmiş. Bende ilerken önümde 3 araç vardı. Herkes ne olduğunu anlayana kadar frene bastı tabi ki bende. Çok yavaş olmama rağmen önümdeki araca vurmamak için aracın frenine sonuna kadar bastım ve vurmaktan son anda kurtuldum derken arkamdan gelen araç duramadı ve bize çarptı. Cam patladı, araçta her yanımı doldu, zarar ziyan oldu. Çok şükür ki bize bir şey olmadı. Çok şükür ki arkamdan gelen araç hızla gelmedi çünkü bizi tarlaya savuracaktı. Bunlar için tabi ki şükrediyorum. Ama o sandalın sahibi biz kaza yaptıktan sonra gelmesi ve hiçbir şey yokmuş gibi sandalını alıp gitmeye çalışması ve uyardığımda da haklıymış gibi kendini savunması ve mantıksız bahaneler bulması beni çıldırttı açıkçası. Bir kez daha anladım ki insanlar çok bencil ve saygısız. Anayolun içine sandalı çöz ve bahaneler uydur. Çok ama çok saçma. Kimseye birşey olmadı evet ama olabilirdi. Lütfen yahu lütfen biraz mantıklı olalım ve ders alalım. Bu kazalar yüzünden kaç kişi can verir. Böyle saçma sapan ihmalkarlık olmaz olmamalı da.. Allahıma şükür iyiyiz."