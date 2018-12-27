banner237
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
51 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
20 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
106 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
35 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
23 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
40 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
9 0
banner82

Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu

banner27

banner210
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
banner215

Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy çıkışında dün akşam saatlerinde yola düşen bir sandalyenin neden olduğu zincirleme kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre  kaza saat 18.50 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu 1-2 km'leri arasında, 24 yaşındaki Yonca Baba, yönetimindeki LY 331 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve meçhul bir araçtan yol içerisine düşen sandalye dolayısıyla durmak zorunda kalan 38 yaşındaki Mustafa Cambaz yönetimindeki ZNF 850 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Akabinde geriden gelmekte olan 32 yaşındaki Muhammet Sıddık Şen, yönetimindeki JM 707 plakalı araç ile kaza sonrası duran LY 331 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru savrulan LY 331 plakalı araç yolun sağında durmakta olan 51 yaşındaki Güngör Tuğcan yönetimindeki HZ 250 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LY 331 plakalı araç sürücüsü Yonca Baba kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.