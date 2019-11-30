banner255
banner69
Ferrari Roma görücüye çıktı
Ferrari Roma görücüye çıktı
8 0
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
31 0
 
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
67 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
44 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
65 0
Ne büyük acı
Ne büyük acı
293 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
122 0
banner82

Yol kavgası mahkemede bitti

banner27

Arapköy’de dar yolda geçiş yüzünden çıkan kavgada sopalar konuştu

Yol kavgası mahkemede bitti

Evrim KAMALI

Çatalköy’e bağlı Arapköy’de Atatürk caddesi üzerinde yol yüzünden kavga eden Yakup Kulaksız, kardeşi Salih Kulaksız ve Batuhan Durdu dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Yakup Kulaksız’ın kavga, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık, zanlı Salih Kulaksız’ın kavga, tecavüzi alet taşıma ve itale-i lisan ve zanlı Batuhan Durdu’nun yaralama, tecavüzi alet taşıma ve rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Ömer Yavuz, 27 Kasım saat 18.00 sıralarında inşaatçı olan Yakup Kulaksız’ın aralarında dar yolda geçiş yüzünden çıkan kavgada Batuhan Durdu’ya hakaret ettiğini belirtti. Polis memuru Yavuz, zanlı Yakup Kulaksız ile zanlı Batuhan Durdu’nun araçlarından inip birbirlerine vurmaya başladıklarını ifade etti. Polis, zanlı Salih Kulaksız’ın da araçtan inip, kardeşinin yanına gelerek kavgaya dahil olduğunu belirtti. Polis, kavga esnasında Yakup Kulaksız’ın arabasının arkasında olan tuğlayı alıp Batuhan Durdu’nun sırtına vurduğunu ifade etti. Zanlı Salih Kulaksız’ın da yerden aldığı sopa ile Yakup Kulaksız’ın kafasına vurup yaraladığını ifade eden Ömer Yavuz,  olayın ardından tüm zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, benzeri sabıkalarının olmadığını kaydeden Yavuz, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların birer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.