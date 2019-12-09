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Yine taciz!

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Lapta’da bir kişi, baldızının 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Yine taciz!

Evrim KAMALI

Lapta’da 16 yaşından kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan isminin baş harfleri A.B olan kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldızının 15 yaşındaki kızının bacak ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini söyledi.

 Şikayetin önceki gün yapıldığını, kız çocuğunun sosyal hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını, zanlının da tutuklandığını kaydeden polis,  alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemede söz alan zanlı ise “o kız yeğenim sayılır. Asla böyle birşey yapmadım. Sadece onla ilgili bazı şeyleri ailesine söyledim. Çok dışarı çıkıyor gibi.. O yüzden benden şikayetçi oldu” dedi.

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