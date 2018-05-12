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Yine ölümlü kaza

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SON DAKİKA: Gazetemize ulaşan bilgiye göre bu sabah saatlerinde Gaziköy yakınlarında meydana gelen elim kazada Meryem Bahtıkara Çakır hayatını kaybetti.

Yine ölümlü kaza
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Bu sabah saat 07:45 sıralarında, Gaziköy Ercan Anayolu 1-2 km'leri arasında, Gazikoy'de sakin Meryem Çakır (K-36), yönetimindeki HB 676 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Ahmet Özbey (E-28) yönetimindeki ED 596 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu HB 676 plakalı araç sürücüsü Meryem Çakır olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan ED 596 plakalı araç sürücüsü Ahmet Özbey ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam etmektedir

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