Yine ölümlü kaza

Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybedereken üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde, Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandı. Harun Çetin yönetimindeki araçla yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpışmıştılar.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamımı yitirirken, kazada yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildiler.