Yine kiralık araç yine kaza

Lefkoşa’da dün sabaha yakın aşırı süratli seyreden kiralık araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı, sonra yan yatıp 45 metre sürüklendi, ardından aydınlatma direğine çarparak karşı şeride uçtu

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabaha doğru aşırı sürat nedeniyle medyana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 04.40 sırlarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde yönetimindeki NV 877 Z plakalı araçla aşırı süratli şekilde güney istikametine doğru ilerlemekte olan 22 yaşındaki öğrenci Tolhan Kurt, Lefkoşa Mezarlığı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tolhan Kurt, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 45 metre kontrolsüz şekilde savrulup orta refüj içerisinde bulunan akasya ağacına çarptıktan sonra, sol yan kısmına devrilerek sürüklendikten sonra aydınlatma direğine tavan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Tolhan Kurt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilip taburcu edilirken, araçta 20 bin TL’lik, aydınlatma direğinde ise 4 bin TL’lik maddi hasar olduğu bildirildi.