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Yine kaza yine ölüm

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Güzelyurt - Lefke tek şeritli anayolunda aracıyla karşı şeride geçen 26 yaşındaki Taylan Ekerel, karşıdan gelen Adem Gökçe yönetimindeki araçla çarpıştı. Kaza sonucu Ekerel yaşamını yitirdi, Gökçe ise yaralandı

Yine kaza yine ölüm

Güzelyurt - Lefke tek şeritli anayolu üzerinde dün sabah 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Taylan Ekerel hayatını kaybetti.
Kaza, Güzelyurt’ta sakin Taylan Ekerel yönetimindeki JR 673 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada elektrik santrali önlerine geldiği zaman sağa meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeşilırmak’ta sakin 46 yaşındaki Adem Gökçe yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyon ile çarpışmasıyla meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan JR 673 plakalı araç sürücüsü Taylan Ekerel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, FZ 913 plaklı araç sürücüsü Adem Gökçe ise yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı

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