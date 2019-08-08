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Yine kaza, yine ölüm

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Yine kaza, yine ölüm
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Güzelyurt bölgesindeki Kalkanlı - Çamlıbel anayolunda az önce yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 17:00 sıralarında, Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde, 45 yaşındaki Celal Aydın, yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametıne doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solundan çıkarak çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Mehmet Nalbant yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştılar.

Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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