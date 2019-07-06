Yine kaza: 6 yaralı

Taşkent – Haspolat anayolunda akşam üzeri meydana gelen kazada yine yürekler ağza gelirken, kaza sonucu altı kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza,bugün saat 18.00 sıralarında, Taşkent - Haspolat Anayolu 3-4 km'leri arasında, 25 yaşındaki Adem Kızıltepe, yönetimindeki HZ 029 plakalı van araç ile Taşkent istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 32 yaşındaki Abdülkadir Uçar yönetimindeki ME 990 plakalı salon araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HZ 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Servet Kızıltepe, 29 yaşındaki Murat Aksak ve 23 yaşındaki Nihat Aksak ile ME 990 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Halil İbrahim Kaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürmekte.