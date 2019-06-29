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Yine kamyon yine kaza

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Dağ yolunda seyrederken dikkatsizce Arapköy’e dönmeye çalışan kamyon sürücüsü, yolunda giden araçla çarpıştı

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Yine kamyon yine kaza
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Murat ASLAN

Girne-Değirmenlik anayolunun Arapköy kavşağında sabah saatlerinde kamyon sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Kaza dün saat 09.00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolunun 8-9 kilometreleri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Babajan Rozmuradov yönetimindeki MM 963 plakalı Volvo marka kamyon sürücüsü, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden anayolun doğu kısmında bulunan Arapköy yoluna dönüşe geçmesi sonucu o esnada anayol üzerinde Değirmenlik istikametine doğru seyreden, 33 yaşındaki Çağdaş Demir yönetimindeki JN 059 plakalı Hyundai marka salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JN 059 plakalı araç sürücüsü Çağdaş Demir kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra acil serviste müşahede altına alındı.

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