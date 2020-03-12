Yine kadına şiddet!

Kız arkadaşının kendisini aldattığı gerekçesiyle önce evine giderek kasti hasar yapan, cep telefonundan tehdit mesajı gönderen, daha sonra ise kızı Boğaz’a kaçırarak darp eden üniversite öğrencisi Safa Hakan Can Aravan tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, şiddet tehditti, ciddi darp, kasti hasar suçlarına methaldar olan zanlı Safa Hakan Can Aravan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kamuran Kale, olguları aktardı. Kale, zanlı Safa Hakan Can Aravan’ın 07.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen Vahim Zarar, Şiddet tehditti, Ciddi darp, Kasti hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Kale, zanlının 07.03.2020 tarihinde 01.00-11.00 saatleri arasında eski kız arkadaşı Lefkoşa'da sakin E.G.’nin kalmakta olduğu daire içerisinde kız arkadaşının kendisini başka erkeklerle aldattığı gerekçesi ile ikametgah içerisinde bulunan sandalye, bardak, tabakları kırıp dolap içerisinde bulunan iç çamaşırlarını ve kıyafetlerini kasten ve kanunsuz olarak yırtmak sureti ile kasti hasara uğrattıktan sonra yine ayni gün kız arkadaşına ait cep telefonuna Whatsapp uygulamasına kendi kullanımındaki cep telefonunun Whatsapp uygulamasından "Kıbrıs'ta biri ile görüşürsen ailene olanları söylerim" diye mesaj atmak sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Kale, zanlının yine kız arkadaşı ile ilişkilerini konuşmak amacı ile kendisine ait JV 767 plakalı Suzuki Swift marka aracı ile Lefkoşa'dan birlikte çıkıp Lefkoşa Dikmen Anayolundan Dikmen'e doğru giderken yine ilişkileri ile ilgili konuştukları esnada kız arkadaşı E. G.'nin yüzüne vurup ciddi bir şekilde darp etmesine müteakip Girne boğazı Piknik alanı içerisinde yine kız arkadaşının vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve her biri 143 cm olan 2 adet cep telefonu kablosu ile bacaklarına vurup ciddi bir şekilde darp edip sol alt dişinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarar uğrattıktan sonra yine adi edilene ait I Phone 8 marka cep telefonunu kırarak kasti hasara uğrattığını belirtti. Kale, meselenin polisin bilgisine 09.03.2020 tarihinde geldiğini ve müştekinin 09.03.2020 tarihinde LDH Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirilerek, raporlar temin edildiğini anlattı. Kale, zanlının 09.03.2020 tarihinde mahkemeden temin edilen derdest emri temin edildiğini belirtti. Kale, ayni gün meselede kanunsuz olarak hasara uğratılan eşyaların emare olarak alındığını söyleyerek, zanlının 10.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Ayni gün zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen Kale, TC vatandaşı olup, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve belirtilen ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.