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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Yine kadın yine şiddet

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Lefkoşa'da bir üniversitede "psikoloji eğitimi" alan TC uyruklu Ozan Baran adlı kişi, 23 yaşındaki eski kız arkadaşını darp etti.

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Yine kadın yine şiddet
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Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi darp” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Cem Ozan Baran, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.      

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, zanlı Cem Ozan Baran’ın 3 Aralık’ta, aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından eski kız arkadaşı olan 23 yaşındaki T.B’yi ikametgâhının içerisinde, iki kez tokat atıp,  kemerle sol eline vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Zanlının ayni gün tutuklandığını kaydeden ve TC uyruklu zanlının KKTC’de bir üniversitede psikoloji eğitimi aldığını söyleyen Yorgancı, davalarına hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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