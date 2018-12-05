Yine kadın yine şiddet

Lefkoşa'da bir üniversitede "psikoloji eğitimi" alan TC uyruklu Ozan Baran adlı kişi, 23 yaşındaki eski kız arkadaşını darp etti.

Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi darp” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Cem Ozan Baran, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, zanlı Cem Ozan Baran’ın 3 Aralık’ta, aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından eski kız arkadaşı olan 23 yaşındaki T.B’yi ikametgâhının içerisinde, iki kez tokat atıp, kemerle sol eline vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Zanlının ayni gün tutuklandığını kaydeden ve TC uyruklu zanlının KKTC’de bir üniversitede psikoloji eğitimi aldığını söyleyen Yorgancı, davalarına hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.