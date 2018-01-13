banner107
banner69
13 0
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
Türkmenköy'e olumsuz yanıt
63 0
 
20 0
12 0
84 0
Ozanköy Çağatay'ı aldı
Ozanköy Çağatay'ı aldı
42 0
24 0
banner82

Yine iş kazası yine ölüm

banner27

Kaya Oteller Grubu’na ait otel inşaatında meydana gelen iş kazasında Musa Düşkün isimli işçi, 4 metre yükseklikteki iskele üzerinden düşerek hayatını kaybetti

Yine iş kazası yine ölüm

Kaya Oteller Grubu’na ait otel inşaatında meydana gelen iş kazasında Musa Düşkün isimli işçi, 4 metre yükseklikteki iskele üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şu şekilde: Saat 17:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda yapımı devam etmekte olan Kaya Oteller grubuna ait otel inşaatında, iskele üzerinde çalışmakta olan Musa Düşkün (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Musa Düşkün kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmekte

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.