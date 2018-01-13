Yine iş kazası yine ölüm

Kaya Oteller Grubu’na ait otel inşaatında meydana gelen iş kazasında Musa Düşkün isimli işçi, 4 metre yükseklikteki iskele üzerinden düşerek hayatını kaybetti

Kaya Oteller Grubu’na ait otel inşaatında meydana gelen iş kazasında Musa Düşkün isimli işçi, 4 metre yükseklikteki iskele üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şu şekilde: Saat 17:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu'nda yapımı devam etmekte olan Kaya Oteller grubuna ait otel inşaatında, iskele üzerinde çalışmakta olan Musa Düşkün (E-40), dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Musa Düşkün kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmekte