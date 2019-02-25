Yine iş kazası yine ölüm

Gönyeli’de inşaatı devam eden hotelin inşaatında çalışmakta olan 29 yaşındaki Beyazit Temiz 11 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Gönyeli’de meydana gelen iş kazasında yaklaşık 11 metre yüksekten beton zemine düşen 29 yaşındaki Beyazit Temiz hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 14.00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan Beyazit Temiz, altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 11 metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

KANI KURUMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM

Öte yandan bize ulaşan vatandaşlarımız Temiz’in yerdeki kanı kurumadan inşaatta beton dökme işlemi başladığını bildirdiler. Birçok vatandaş duruma tepki gösterirken işçilerin Pazar günü çalışması ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerinin olay yerine gitmemesi ise birçok vatandaş tarafından “işçi sınıfına verilen değer işte budur…” yorumlarının yapılması neden oldu.