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Yine iş kazası, yine ölüm

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Lefkoşa’da meydana gelen iş kazasında, inşaatın 5’inci katından düşen 23 yaşındaki Serhat Saçma hayatını kaybetti.

Yine iş kazası, yine ölüm
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Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bu sabah saat 08.30’da Lefkoşa Metehan bölgesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde Vipera İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalışan Serhat Saçma, dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Kazada ağır yaralanan Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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