Yine Haspolat Kavşağı, yine yaya kazası

Haspolat Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidinde öğleden sonra meydana gelen yaya kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, Savaş Ürel (E-60) yönetimindeki JH 835 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada UKÜ önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Evrim Atlan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Altan’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.