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Yine Dağyolu, yine kaza

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Girne Değirmenlik anayolunda dün gece iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Yine Dağyolu, yine kaza
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Murat ASLAN

Girne Değirmenlik anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 19.20 sıralarında meydana geldi.

Değirmenlik istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Haldun Keskin yönetimindeki LY 865 plakalı araç, dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan 36 yaşındaki Ceri Jenkins  yönetimindeki FG 077 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu LY 865 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Medine Kıymaz ve 30 yaşındaki Merve Doğu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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