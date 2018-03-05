banner107
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
18 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
38 0
31 0
Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
23 0
99 yaşında dünya rekoru kırdı
99 yaşında dünya rekoru kırdı
41 0
63 0
123 0
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
13 0
banner82
banner147

Yine dağ yolu yine kaza

banner27

Girne dağ yolunda bir kamyon, yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçti ve o esnada kavşağa yaklaşan salon araca çarpıp, aracı beş metre sürükledi. Öte yandan bugünden itibaren büyük araçların 19.00–09.00, küçük araçların ise 09.00–19.00 saatleri arasında Girne Değirmenlik ana yolunu kullanmaları yasaklandı

Yine dağ yolu yine kaza
banner137

 

Girne dağ yolunda dün yine trafik kazası meydana geldi. saat 09:20 sıralarında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

53 yaşındaki Nazmi Doğan, yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçtiği sırada o esnada Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan 60 yaşındaki Ali Sağır yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarpıp aracı yaklaşık 5 metre sürükledi.

Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.