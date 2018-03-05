Yine dağ yolu yine kaza

Girne dağ yolunda bir kamyon, yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçti ve o esnada kavşağa yaklaşan salon araca çarpıp, aracı beş metre sürükledi. Öte yandan bugünden itibaren büyük araçların 19.00–09.00, küçük araçların ise 09.00–19.00 saatleri arasında Girne Değirmenlik ana yolunu kullanmaları yasaklandı

Girne dağ yolunda dün yine trafik kazası meydana geldi. saat 09:20 sıralarında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. 53 yaşındaki Nazmi Doğan, yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçtiği sırada o esnada Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan 60 yaşındaki Ali Sağır yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarpıp aracı yaklaşık 5 metre sürükledi. Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedasini müteakip müşahede altına alındı.