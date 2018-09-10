Yine alkollü sürüş yine kaza

Lefkoşa – Girne anayolunda sabaha karşı aşırı alkollü olarak ilerleyen araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarpmasıyla yaşanan kazada üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 04.30 sıralarında Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde Özkan Yıldız yönetimindeki GZ 236 plakalı araçla 146 miligram alkol tesiri altında sağ şeritte ilerlemekte olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnada önünde ilerlemekte olan Mehmet Kırdar NL 778 plakalı aracın sol şeride geçmeye çalışırken, Özkan Yıldız yönetimindeki GZ 236 plakalı aracın sol ön kısmı ile NL 778 plakalı aracın sağ arka kısmına vurarak savrulmasına neden oldu. Savrulma sonucunda NL 778 plakalı araç yolun solundaki çelik bariyerlere çarparak önü kuzey istikametine bakar şekilde dururken, GZ 236 plakalı araç ise yolun solunda takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucunda Mehmet Kırdar, Hasan Arslan ve Doğukan Gülbudak hafif şekilde yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu oldular.

GZ 236 plakalı araç sürücüsü Özkan Yıldız, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermekten dolayı tutuklandı.