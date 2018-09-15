Yine alkol yine kaza

Lefkoşa’nın Kermiya – Alayköy çevre yolunda bugün sabaha karşı aşırı alkollü sürücünün sürat ve dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, yaralanan olmaması yüreklere su serpti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 04:45 sıralarında, Kermiya - Alayköy çevre yolu üzerinde, 21 yaşındaki Emre İlgezen, yönetimindeki NR 909 plakalı salon araç ile 140 promil alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada, anayol üzerinde bulunan çembere geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip çemberin bordür taşlarına çarpıp ardından savrularak yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpıp durmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazanın hemen ardından Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.