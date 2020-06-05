Yılmazköy Kavşağı'ndaki kazada 2 kişi yaralandı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Yılmazköy kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olay yerinden aldığımız bilgilere göre, 15.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun Yılmazköy kavşağında Güzelyurt istikametine doğru ilerlemekte olan ZND 998 plakalı araça arkadan gelmekte olan LB 447 plakalı araç sürücüsünün arkadan vurması sonucunda yaşanan kaza sonucu her iki araç yoldan çıkarak boş araziye savrularak durabildi.

Kaza sonucunda iki araç sürücüsü de yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.