Yıldırım Operasyonu’nda 10 kişi tutuklandı

Mağusa’da polis ekipleri tarafından dört farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 69.5 gram Hintkeneviri ile bir adet Extacy türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da dün 4 farklı adrese düzenlenen “Yıldırım Operasyonu” sonucunda toplam 69.5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken 1’i bayan olmak üzere 10 kişi tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlarıyla ilgili olarak dün ayrı ayrı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan her 10 zanlı aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 2 Ocak tarihinde aldığı bir bilgide zanlı Yousıf Mahalli’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrenmesi üzerine konu eve gitti. İhbar üzerine konu eve giden narkotik ekipleri, kapıyı çalıp “Polis” denildiği sırada pencereden dışarıya bir şeyler atıldığının ve ev içerisinde koşuşturma yaşandığının farketmesi üzerine kapıyı makul güç kullanarak açıp içeriye girdiler. Zanlı Yousıf Mahalli, Mohammad Muttardi, Ramadan Bozakouk ve Laya Sharif’i konu evin içerisinde tespit eden narkotik ekipleri, direnen zanlıları makul güç kullanarak alıkoydu. Narkotik ekipleri, pencereden dışarıya atılan şeyin 8 adet foil kağıdına sarılı paketlenmiş şekilde toplam 23 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğunu tespit ederken, ev içerisinde yaptıkları aramada ise zanlı Muttardi’nin yatak odasında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım içilmiş sarma sigara ile hassas terazi, zanlı Bozakouk’un odasında ise foil kağıdına sarılı 7 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 400 Dolar, 500 Euro ve 2 bin TL nakit para, oturma odasında ise öğütücü içerisinde 1 gr ile foil kağıdına sarılı 11 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlı Mahalli suçunu itiraf ederek konu maddeleri 2 bin 200 TL karşılığında 32 gr olarak ithal ettiğini beyan etti.

Yine 2 Ocak tarihinde zanlı Saboor Hussam Gondal ile Farrukh Aurangzeb’in evinde uyuşturucu olduğu yönünde ihbar alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri konu eve baskın yaparak zanlı Gondal ile Aurangzeb’i makul güç kullanıp alıkoydu. Evde arama yapan narkotik ekipleri salonda 1 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ile mutfakta 10 adet ayrı ayrı kağıda sarılı toplam 4 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile hassas terazi buldu. Zanlı Gondal ile Aurangzeb’in sorgusu sırasında konu maddeleri zanlı Umut Keloğlu’ndan aldıklarının öğrenilmesi üzerine zanlı Keloğlu da tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Keloğlu’nun üzerinde yapılan aramada ise öğütücü içerisinde 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Öte yandan yine 2 Ocak tarihinde zanlı Abdullah Burhan İbrahim Hamed’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar alan narkotik ekipleri, zanlı Hamed’in tespit edilebilmesi için evine gittiği sırada zanlı Hamed’i FD 275 plakalı araç içerisinde zanlı Sahah Farah Khan ile tespit ederek alıkoydu. Araçta arama yapan narkotik ekipleri foil kağıdına sarılı 7 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 2 Ocak tarihinde zanlı Samson Omoniyi Ademoyegh’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrenmesi üzerine zanlının evine baskın düzenledi. Evinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 4 ayrı kağıda sarılı 2 gr, evinde yapılan aramada ise 7 adet ayrı ayrı kağıda sarılı 3,5 gr, şeffaf naylonda ise 10 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulundu.

Her 4 meselenin tahkikatlarını yürüten polis memurları, meseleler ile ilgili olarak yürütülen tahkikatların yeni başladığını belirtip tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep ettiler. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her 10 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.