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Yiğitler Burcu’ndan kaçak geçmeye çalışırken yakalandı

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Lefkoşa'da sabaha karşı askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Usama Shahid, askerler tarafından tespit edildi

Yiğitler Burcu’ndan kaçak geçmeye çalışırken yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalan zanlı Usama Shahid tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Usama Shahid’in 1 Ağustos tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı esnada görevli askerler tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis tutuklanan zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu söyleyerek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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