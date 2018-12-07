banner237
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
9 0
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
16 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
197 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
656 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
171 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
152 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
30 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
237 0
banner82

Yeşilyurt'ta bir evde yangın çıktı

banner27

Yeşilyurt’ta bu sabah bir evin mutfağındaki gaz kaçağı sonucu çıkan yangında ev sahibi 83 yaşındaki Nazım Öncen ciddi şekilde yaralandı.

banner210
Yeşilyurt'ta bir evde yangın çıktı
banner215

 


06.30 sıralarında başlayan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar meydana gelen Öncen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 06.30 sıralarında Yeşilyurt'ta, Şht Hüseyin Ekizer Sokak’ta bulunan Nazım Öncen’e (E-83)ait evin mutfağında muhtemel gaz kaçağından dolayı, Öncen’ingaz ocağını yakmaya çalıştığı sırada biriken gazın alev alması sonucu yangın çıktı.
Gazın alevlenmesiyle Nazım Öncen’in ellerinde ve yüzünden ciddi yanıklar meydana geldi. 

Mutfak ve içindeki eşyaların yandığı, diğer odaların ise isten zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

83 yaşındaki Nazım Öncen’in tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği ve polisin yangınla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.