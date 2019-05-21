Yeşilköy’de korkutan kaza

Yeşilköy’de iki araç yüz yüze çarpıştı, dört kişi yaralandı

Yeşilköy’de dün sabah saat 7.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cahit Özdemir, yönetimindeki LJ 391 plakalı kamyonet araç ile Erenköy’e doğru gittiği sırada yolun sağına geçerek karşı yönden gelen olan Davut Yenmez yönetimindeki MY606 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve LJ391 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cihangir Tip ve İbrahim Yılmaz yaralandı.

Cahit Özdemir, Cihangir Tip ve İbrahim Yılmaz, Mağusa Devlet Hastanesi’ne tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, Davut Yenmez müşahede altına alındı.