Yeşilköy yasa boğuldu

Yeni Erenköy-Yeşilköy arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığı tarafından verilen bilgiye göre kaza, dün gece saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa –Karpaz anayolu 54-55 km’ leri arasında Yeşilköy dahilinde, Yeşilköy’ de sakin 36 yaşındaki Mehmet AKIN, yönetimindeki ET 150 plakalı salon araç ile Yerierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Mehmöet Akın'ın aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidişine göre yolun solundan çıkıp önce trafik levhasına çarpıp ardından kontrolsüz bir şekilde savrularak takla atmasıyla yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıld. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Akın kurtulamayarak yaşamını yitirdi.