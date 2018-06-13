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Yeşilırmak'ta 50 dönüm arazi ve onlarca ağaç kül oldu

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Yeşilırmak'ta 50 dönüm arazi ve onlarca ağaç kül oldu
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Yeşilırmak köyünün girişinde bugün 15.50 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük arazide Ekrem İncirli ve Ahmet İspirto'ya ait arazi içerisinde bulunan makilik alan ve kuru otlar ile Sevim Ekmenci'ye ait arazi içerisinde bulunan 25 harnup, 2 alıç, 17 zeytin, 1 incir ve 8 badem ağacı ile damla sulama lastikleri yanarak zarar gördü. 
Yangın, polis, itfaiye, orman dairesi ekipleri ile çevre halkı tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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