banner255
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
70 0
Basketbolda zirvede LAÜ var
Basketbolda zirvede LAÜ var
17 0
 
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
96 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
115 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
26 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
banner82

Yer altı kablolarını sökmeye çalıştı

banner27

İskele Boğaz’da bulunan “BigOldBazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan Bülent Görkem’in ardından aranan zanlı Bilal Özyıldırım da tespit edilerek tutuklandı

banner210
Yer altı kablolarını sökmeye çalıştı
banner215

Gamze PİR BAUKUR

İskele Boğaz’da atıl durumda bulunan “BigOldBazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan zanlı Bülent Görkem’in ardından aranan zanlı Bilal Özyıldırım, önceki gün Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tutuklandı. “Bir suç işlemeye teşebbüs” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bilal Özyıldırım aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

PARKE TAŞLARINI YERİNDEN KALDIRIP YER ALTI KABLOLARINI SÖKMEK İSTEDİLER…

Meselenin tahkikat memuru, 11 Ocak 2019 tarihinde İskele Boğaz’da “BigoldBazaar” isimli iş merkezinde Bülent Görkem ve zanlı Bilal Özyıldırım’ın iş merkezi içerisinde parke taşlarını yerlerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra yer altı kablolarını sökmeye çalıştıkları esnada polis tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini açıkladı. Bülent Görkem’in olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlı Görkem’in 12 Ocak 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, aranmakta olan zanlı Özyıldırım’ın ise 12 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı Özyıldırım’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Bilal Özyıldırım’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.