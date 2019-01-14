Yer altı kablolarını sökmeye çalıştı

İskele Boğaz’da bulunan “BigOldBazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan Bülent Görkem’in ardından aranan zanlı Bilal Özyıldırım da tespit edilerek tutuklandı

Gamze PİR BAUKUR

İskele Boğaz’da atıl durumda bulunan “BigOldBazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan zanlı Bülent Görkem’in ardından aranan zanlı Bilal Özyıldırım, önceki gün Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tutuklandı. “Bir suç işlemeye teşebbüs” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bilal Özyıldırım aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

PARKE TAŞLARINI YERİNDEN KALDIRIP YER ALTI KABLOLARINI SÖKMEK İSTEDİLER…

Meselenin tahkikat memuru, 11 Ocak 2019 tarihinde İskele Boğaz’da “BigoldBazaar” isimli iş merkezinde Bülent Görkem ve zanlı Bilal Özyıldırım’ın iş merkezi içerisinde parke taşlarını yerlerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra yer altı kablolarını sökmeye çalıştıkları esnada polis tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini açıkladı. Bülent Görkem’in olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlı Görkem’in 12 Ocak 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, aranmakta olan zanlı Özyıldırım’ın ise 12 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı Özyıldırım’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Bilal Özyıldırım’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.