Yenikent ve Gönyeli’de yangın

Yenikent’te çoklu prizin aşırı ısınması sonucunda çıkan yangında bazı elektrikli cihazlar ile koltuk yandı. Gönyeli'de ise bir iş yerindeki elektrikli fanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı

Yenikent bölgesinde dün öğle saatlerinde çoklu prizin aşırı ısınması sonucunda çıkan yangın nedeniyle oturma odasındaki bazı elektrikli cihazlar ile koltuk yandı.

Dün saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’nın Yenikent bölgesindeki Akkent Sokak üzerinde bulunan Fatoş Muhtaroğlu'na ait evde çoklu priz üzerine takılan elektrikli cihazların aşırı yüklenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan, fotokopi cihazı, bir adet ses sistemi, bir adet VC cihazı, bir adet ikili koltuk ve elektrikli sobaya ait kablo yanarak, odalar ise islenmek suretiyle hasar gördü.

ELEKTRİKLİ FAN KISA DEVRE YAPINCA YANGINA NEDEN OLDU

Öte yandan yine dün saat 11:00 sıralarında, Gönyeli'de Efsane Sokak üzerinde faaliyet gösteren Mehmet Galip Cemal Investment isimli iş yerinde aktif durumdaki elektrikli fanın kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan, 57 adet bayan cüzdanı, 125 adet gömlek, 439 adet tshirt, 40 adet havlu vb tekstil ürünleri yanarak zarar gördü.