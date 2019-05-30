 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
16 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
123 0
 
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
34 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
115 0
9 0
96 0
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
20 0
banner82

Yeniceköy’de yangın

banner27

Yeniceköy kavşağının doğu kısmında arazi yangını çıktı

banner262
Yeniceköy’de yangın
banner267

 

Ercan - İskele Anayolunun Yeniceköy kavşağının doğu kısmında dün arazi yangını çıktı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın neticesinde, sahibi henüz tespit edilemeyen 25 dönüm anız, 15 adet rulo balya ile Çetin Saldun'a ait 7 adet çeşitli meyve ağacı ve 60 metrelik sulama hortumu yanarak zarar gördü.

Saat 15.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan Lefkoşa’nın güneyinde “Kıbrıs Üniversitesi” arkasında bulunan ara bölgede yangın çıktı.

Rum haber kaynakları, bölgeyi yoğun duman kapladığını ve saat 13.30 sıralarında iki itfaiye aracının, BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri eşliğinde yangına müdahale ettiğini duyurdu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.