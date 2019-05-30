Yeniceköy’de yangın

Yeniceköy kavşağının doğu kısmında arazi yangını çıktı

Ercan - İskele Anayolunun Yeniceköy kavşağının doğu kısmında dün arazi yangını çıktı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın neticesinde, sahibi henüz tespit edilemeyen 25 dönüm anız, 15 adet rulo balya ile Çetin Saldun'a ait 7 adet çeşitli meyve ağacı ve 60 metrelik sulama hortumu yanarak zarar gördü.

Saat 15.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

Öte yandan Lefkoşa’nın güneyinde “Kıbrıs Üniversitesi” arkasında bulunan ara bölgede yangın çıktı.

Rum haber kaynakları, bölgeyi yoğun duman kapladığını ve saat 13.30 sıralarında iki itfaiye aracının, BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri eşliğinde yangına müdahale ettiğini duyurdu.