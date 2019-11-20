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Yeni sevgili buldu diye kızı darp etti

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Lefkoşa’da üniversite öğrencisi Yunus Emre Köylü, yeni erkek arkadaşı edindiği gerekçesi ile eski kız arkadaşını darp etti

Yeni sevgili buldu diye kızı darp etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eski kız arkadaşını darp eden zanlı Yunus Emre Köylü tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Yunus Emre Köylü’nün darp ve mülke tecavüz suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2019 tarihinde saat 07.00 raddelerinde zanlı Emre Yunus Köylü’nün eski kız arkadaşı olan İ.T.’nin yeni erkek arkadaşı edindiği gerekçesi ile ikametgâhına gittikten sonra ikametgâhın salon kısmı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu adı edilene sağ eli ile yüzünü sıkıp sol el bileğini bükerek darp ettikten sonra ikametgâh içerisinden çıkmayarak mülke tecavüz suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı aleyhinde ayni gün mahkemeden derdest emri temin edilip, tutuklandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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