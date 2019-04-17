banner255
23 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
159 0
 
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
50 0
54 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
66 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
36 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
144 0
banner82

Yeni cezaevi inşaatında iş kazası

banner27

banner262
Yeni cezaevi inşaatında iş kazası
banner267

Haspolat bölgesinde yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatının giriş kapısı üzerinde çelik kaplama işi yapan Abdulkerim Parlak (E-43), bugün 14.30 sıralarında dengesini kaybederek 4,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Abdülkerim Parlak’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.