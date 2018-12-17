Yeni Boğaziçi intiharla sarsıldı

Mağusa ilçesine bağlı Yeni Boğaziçi bir gencin intiharıyla sarsıldı. Yeniboğaziçi’nde Ömercan Akcan isimli 26 yaşındaki genç intihar ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden genç ailesini yasa boğarken, polis soruşturması sürüyor.
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