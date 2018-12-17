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Yeni Boğaziçi intiharla sarsıldı

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Yeni Boğaziçi intiharla sarsıldı
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Mağusa ilçesine bağlı Yeni Boğaziçi bir gencin intiharıyla sarsıldı. Yeniboğaziçi’nde Ömercan Akcan isimli 26 yaşındaki genç intihar ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden genç ailesini yasa boğarken, polis soruşturması sürüyor. 

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