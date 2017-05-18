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Yedidalga’daki kurşunlama zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Yedidalga’da Muzaffer Haloğlu’nun tabanca ile vurularak yaralanması olayı ile ilgili olarak şüpheli görülen 26 yaşındaki R.B. ve 34 yaşındaki M.Y. tutuklanarak bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar

Yedidalga’daki kurşunlama zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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Yedidalga’da Muzaffer Haloğlu’nun tabanca ile vurularak yaralanması olayı ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselede zanlı olarak görülen 26 yaşındaki R.B.  ve 34 yaşındaki M.Y. tutuklanarak bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Pınar Beyoğlu huzuruna çıkarılan zanlılar hakkında mahkemeye bilgi veren polis zanlıların Yedidalga’da Muzaffer Haloğlu’nun tabanca ile vurularak yaralanması olayı ile ilgili olarak şüpheli görülmeleri neticesinde tutuklandıklarını ve haklarında soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.

Mahkemede söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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