Yedidalga'da kamyonet ile salon araç yüzyüze çarpıştı

Lefke bölgesindeki Yedidalga köyünde öğleye doğru meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza saat 11:50 sıralarında, Yedidalga'da Ecevit Caddesi üzerinde 35 yaşındaki Bedri Gümüş yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 40 yaşındaki Halil Altunel yönetimindeki KR 814 plakalı van araç ile çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan EN 444 plakalı araç sürücüsü Bedri Gümüş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Sibel Gümüş Cengiz Topel Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerini müteakip Bedri Gümüş Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.