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Yayla'da aracın çarptığı yaya yaralandı

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Yayla'da aracın çarptığı yaya yaralandı
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Yeşilyurt’ta bir araba, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Cemaliye Gencer’e çarptı. Yaralanan Gencer, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 11:30 sıralarında, Yeşilyurt'ta Cemal Eruç Caddesi üzerinde meydana geldi.

82 yaşındaki Abdulselam Kayıkçı yönetimindeki KM 301 plakalı salon araç, Gemikonağı istikametine doğru dikkatsiz sürüşle seyrettiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Cemaliye Gencer’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Cemaliye Gencer kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındı.

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