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Yayaya çarpıp kaçtı

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Yayaya çarpıp kaçtı

Girne bölgesinde az önce meydana gelen yaya kazasında bir yaya ağır şekilde yaralandı.

Karaoğlanoğlu- Alsancak anayolunu GAÜ Kavşağı yakınlarında saat 22.00 sıralarında yolda yaya olarak ilerleyen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye arkadan gelerek çarpıp kaçan bir araç sürücüsü polis tarafından aranıyor. Aracın kaza yerinden birkaç yüz metre ilerde Zeytinlik sokakta bulunduğu bildirildi.

Yayanın durumunun ağır olduğu bildirilirken, Girne Polisi olay yerinden kaçan araç sürücüsünü her yerde arıyor.

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