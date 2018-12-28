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Yaya ölümden döndü

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Yaya ölümden döndü
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Lefkoşa'da bugün akşam saatlerinde Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana gelen yaya kazasında Ahmet Uğur Karaçevirgen ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 18:20 sıralarında, Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, 57 yaşındaki Uğur Ertop, yönetimindeki PT 844 plakalı van araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Ahmet Uğur Karaçevirgen'e çarptı. Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan Ahmet Uğur Karaçevirgen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edildi. Kazanın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğüne baglı trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu

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