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Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaya eziliyordu

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Yaya geçidinden geçmeye çalışan yaya eziliyordu
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Lefkoşa’nın Girne Kapısı yakınlarında az önce yaya geçidinde meydana gelen yaya kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 18:45 sıralarında Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, 25 yaşındaki Hüseyin Özgenler, yönetimindeki KT 280 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zimbabwe uyruklu 24 yaşındaki Mzıwakhıwe Moyo'ya çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan yaya Mzıwakhıwe MOYO kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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