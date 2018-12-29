Lefkoşa’da otobüs terminali önünde dün akşam van aracın çarptığı 57 yaşındaki Ahmet Uğur Karaçevirgen adlı yaya ağır yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da otobüs terminali önünde dün akşam van aracın çarptığı 57 yaşındaki Ahmet Uğur Karaçevirgen adlı yaya ağır yaralandı.

Kaza saat18:20 sıralarında, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana geldi.

57 yaşındaki Uğur Ertop, yönetimindeki PT 844 plakalı van araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 57 yaşındaki Ahmet Uğur Karaçevirgen'e çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ahmet Uğur Karaçevirgen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edildi.

Trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını bildirdi.