Yaşama 40 gün tutunabildi

Bafra oteller bölgesinde geçtiğimiz ay motosikletiyle seyrederken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki İsmail Özdemir, 40 gündür yaşam mücadelesi verdiği İzmir’deki hastanede hayatını kaybetti

Bafra oteller bölgesinde, 15 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan İzmir Tireli İsmail Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özdemir, kazadan sonra ilk önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne ve daha sonra da İzmir Medikal Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İsmail Özdemir’in tedavi gördüğü İzmir Medikal Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bafra’da oteller bölgesinde 15 Eylül’de saat 11.40 sıralarında 28 yaşındaki Orhan Güzel, yönetimindeki JR 549 plakalı araçla batı istikametinden doğu seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 35 yaşındaki İsmail Özdemir yönetimindeki KH 452 plakalı motosiklete çarpmıştı.