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Yasa dışı bahis sitesi Akacan’a aitmiş

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Girne’de düzenlenen sanal bet operasyonunda bir bahis sitesinin işadamı Bulut Akacan’a ait olduğu tespit edildi

Yasa dışı bahis sitesi Akacan’a aitmiş
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Evrim KAMALI

Suç gelirlerinin aklanması ve şans oyunları yasasına aykırı hareket etme meselesiyle ilgili olarak tutuklanan, iş insanı Bulut Akacan, dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin ayrıntıları polisin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez aktardı.

Suiçmez, 29 Ağustos 2019 tarihinde FEO Elegane Sitesi B Blok kat 8, no 805 adresinde mahkeme emri gereği yapılan aramada, Dobrabet isimli yasa dışı bahis sitesi aracılığı ile şans oyunları oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Suiçmez,  yapılan aramada 18 bilgisayar, 12 cep telefonu, 5 call center arama telefonu, 7 harddisk, 1 USB bellek, birçok evrak bulunduğunu söyledi. Polis, suçla bağlantılı 10 kişinin tutuklandığını söyledi. Yürütülen tahkikat neticesinde ve tespit edilen şahadetlerde dobrabet isimli bahis sitesinin zanlı Akacan’a ait tespitler olduğunu, FEO isimli sitenin de zanlıya ait olduğunu,  yasa dışı bahis oynatılan 3 farklı adresin de sahibi olduğu şirket adına olduğunu ifade etti. 30 Ağustos 2019 tarihinde zanlıya ait Akacan Holding’te yapılan aramada yasa dışı bahis ofisinde ele geçirilen bir fatura üzerinde bilgiler tespit edildiğini kaydetti. Polis yine yapılan aramalarda elde edilen emarelerden Kalebet isimli bir bahis sitesinin daha belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, sanal bahis oynatan bir vardiyanın arandığını, incelenecek evraklar olduğunu, alınacak ifadeler olduğunu belirten Suiçmez, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ancak polisin soruşturmasına yardımcı olmak amacı ile süreye itiraz emteyeceklerini söyledi.

Avukat, zanlının kalp hastası olduğunu, doktor kontrolünden geçirilmesini ve eğer mümkünse özel doktoruna görünmesini talep etti. Söz alan Akacan ise içeride basın var, özel doktor istemiyorum. Şimdi bu başka taraflara çekilir. Mahkeme zor durumda kalmasın dedi.”

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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