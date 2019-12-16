Yarköy - Kurtuluş arasında bir erkek cesedi bulundu

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında devam eden kayıp şahsı arama çalışmalrı sırasında saat 09.00 sıralarında, İpsoro mevkiinde arzide erkek bir şahıs ölü olarak bulundu. Söz konusu şahsın dünden beri haber alınamayan Nazım Tekman'a ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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