Yarım kilo uyuşturucuyla kaçak giriş yaparken yakalandılar

Beyarmudu’nda köyünde pusuya yatan polis, Necmettin Taşkın’ı tasarrufundaki 530 gram Sentetik Cannabionoid ve 28 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu ile kaçak olarak KKTC’ye giriş yaparken tespit etti. Taşkın’ı almak için bekleyen ve tasarrufunda 3 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu bulunduran Salih Güner de tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Alınan ihbar üzerine Beyarmudu köyünde pusuya yatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Necmettin Taşkın’ı tasarrufundaki 530 gr Sentetik Cannabionoid ve 28 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile kaçak olarak KKTC’ye giriş yaparken tespit etti. Zanlı Taşkın suçüstü hali gereği tutuklanırken, zanlı Taşkın’ı almak için bekleyen ve tasarrufunda 3 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran zanlı Salih Güner de suçüstü hali gereği tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Taşkın ile Güner aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

TOPLAM 561 GR UYUŞTURUCU MADDE

Meselenin tahkikat memuru, 5 Eylül tarihinde alınan bir bilgide zanlı Necmettin Taşkın ile Salih Güner’in Güney Kıbrıs’ta olduğunun ve KKTC’ye geri dönerken uyuşturucu madde getireceklerinin öğrenildiğini söyledi. Ayni gün Beyarmudu köyüne gidilerek Beyarmudu İlkokulu içerisinde pusu görevine başlandığını belirten tahkikat memuru,ayni gün zanlı Necmettin Taşkın’ın, Beyarmudu İlkokulu’nun arka kısmından kaçak olarak KKTC’ye giriş yaptığı esnada elinde tutmakta olduğu çanta ile tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde konu çanta içerisinde yapılan aramada 530 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 28 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, zanlı Taşkın’ın üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu şortun cebinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan emareler bulunduğunu açıkladı. Akabinde zanlı Taşkın’ı almak için Beyarmudu köyü camisi yanında beklemekte olan zanlı Salih Güner’in de araç içerisinde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Güner’in üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde 3 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

UYUŞTURUCU SATIŞINDAN ELDE EDİLDİĞİNE İNANILAN PARA BULUNDU

Tahkikat memuru, zanlı Necmettin Taşkın’a ait olan aracın Dörtyol köyünde tespit edildiğini belirterek, konu araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntılar ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 320 TL para bulunduğunu açıkladı. Zanlı Salih Güner’in mesele ile ilgili olarak itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyleyen tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak 1 kişinin daha arandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Taşkın ile Güner’in 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Necmettin Taşkın ile Salih Güner’in tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.