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Yarım kilo eroin, üç tutuklu

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Mersin’den TIR araç ile ülkeye giriş yapan Celal Elal’ın üzerinde yarım kilo eroin bulundu, olayla ilgili üç kişi tutuklandı

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Yarım kilo eroin, üç tutuklu
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Evrim KAMALI

Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen yarım kilo eroin ile ilgili tutuklanan Celal Elal, Ömer Satıağalar ve Serdar Özkan dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mehmet Bayram, önceki gün saat 08. 45 sıralarında TIR araç ile ülkeye giriş yapan zanlı Celal Elal üzerinde yarım kilo eroin türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aranan bir şahsın isteği üzerine Mersin’den aldığını ve Ömer Satıağalar’a teslim edeceğini itiraf ettiğini açıklayan polis, soruşturmada Satıağalar’ın zanlı Özkan ile Hamitköy'de tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Bayram, yapılan aramada Satıağalar'ın üzerinde 100 miligram kokain ile bir miktar eroin, evinde ise bir miktar hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, geçirilirken Serdar Özkan'ın ikametgâhında ise 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan üç kişi olduğunu belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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