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Yargılanmaktan kaçmaya çalıştı

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Uyuşturucu suçundan teminata bağlanan ve KKTC dışına çıkışı yasaklanan Sudanlı Abuelqasim, geçtiğimiz hafta teminat değişikliği yaparak pasaportunu alması sonrasında önceki gün Ercan’dan çıkış yapmak isterken tutuklandı

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Yargılanmaktan kaçmaya çalıştı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde işlemiş olduğu “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı teminata bağlanan ve KKTC dışına çıkışı yasaklanan Sudan uyruklu Osman Ahmed Osman Abuelqasim, önceki gün Ercan Havaalanından KKTC dışına çıkış yapmak isterken yakalandı. “Suç işlemeye teşebbüs” suçundan dolayı tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Abuelqasim, davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Osman Ahmed Osman Abuelqasim’in 5 Ağustos 2018 tarihinde Mağusa’da işlemiş olduğu “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandığını söyledi. Teminat emri gereği zanlının tüm seyahat belgelerine el konulduğunu ve KKTC dışına çıkmaktan men edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının 7 Ocak 2019 tarihinde 1 ay süreyle teminat değişikliği yaparak yurt dışı çıkışı yasağı baki kalmak kaydıyla şahsi işlemlerini yapabilmesi için pasaportunu teslim aldığını açıkladı. Tahkikat memuru, şahsi işlemlerini yapabilmesi için pasaportunu teslim alan zanlının 15 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan KKTC’den çıkış yapacağı sırada polis tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Osman Ahmed Osman Abuelqasim’in davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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