Yargıdan şiddete af yok

Ülkede artan şiddet olaylarına karşı yargı müsamaha göstermedi. Yargıç Temay Sağer, Lefkoşa’da basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde darp eden zanlılarından İsa Ayyıldız’ı cezaevine gönderdi. Teminat şartlarını karşılayamayan Fethi Çelik de cezaevine gitti

Yargı, şiddete karşı müsamaha göstermedi. Lefkoşa’da bir market önünde ilk kez görüp tanıştıkları basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u alkolün etkisi ile feci şekilde darp eden üniversite öğrencileri 32 yaşındaki Fethi Çelik ve 31 yaşındaki İsa Ayyıldız cezaevine gönderildi.

Yargıç Temay Sağer, Girne’de bir yıl önce iki polisi darp eden ve hakkında dava okunduktan sonra serbest bırakılan zanlı İsa Ayyıldız’ın hükümsüz tutuklu olarak bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Yargıç Sağer, diğer zanlı Fethi Çelik’in ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Ancak bu teminat şartlarını karşılayamayan Fethi Çelik de cezaevine gönderildi.

Mahkemede dün yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 27 Eylül 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Beren Market önünde zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın ve Lefkoşa'da sakin Ahmet Eray Gündoğmuş’un yüzüne elleri ile yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Polis, zanlıların 27 Eylül 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve müştekinin 30 Eylül’de hastaneden taburcu olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İsa Ayyıldız’ın 22 Ağustos 2018 tarihinde Girne’de Polisi darp görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından aleyhinde dosya olduğunu, zanlı Fethi Çelik’in ise sabıkasının olmadığını belirtti. Polis, KKTC’de öğrenci statüsü olan zanlı İsa Ayyıldız’ın tutuklu, zanlı Fethi Çelik’in mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı İsa Ayyıldız’ın avukatı Özgü Özyiğit, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Mahkemede şahadet veren İsa Ayyıldız, kefilinin ve nakit parasının hazır olduğunu, akademik personel olmak istediğini ve tez yazdığını anlattı.

Savcı Aysın Bilgin, sanığı sorguladı ve suça meyilli bir kişi olduğunu savundu.

İki kefil tanık olarak dinlendi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı İsa Ayyıldız’ın hükümsüz tutuklu olarak bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, Sağer, zanlı Fethi Çelik’in ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

İnfial yaratan söz konusu şiddet olayına karşı yargının aldığı bu karar, memnuniyet yarattı.

Ülkede artış gösteren şiddet olaylarına karşı Yargıç Temay Sağer’in hiçbir müsamaha göstermemesi, hem kamuoyunda hem de basın camiasında takdir topladı.

Savcı Aysın Bilgin de dünkü davada dikkat çeken isim oldu. Sanıkları didik didik sorgulayan Bilgin’in hem zanlılar hem kefil olarak getirilen tanıklar üzerinde hiçbir şüpheye fırsat vermeden çalışma yapması dikkat çekti.

Öte yandan Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’nün dava süresince gösterdiği başarı da herkesin takdirini kazandı.

Özellikle olayın meydana geldiği andan itibaren tahkikatı büyük bir titizlikle yürüten polis memuru Serkan Sakallı, bu başarının mimarlarından oldu.

Zanlıların kısa sürede yakalanmasını sağlayan, üç günlük kısa sürede çok geniş çaplı araştırmalar yaparak olayla ilgili birçok bilinmezliği ortaya çıkaran Serkan Sakallı, suçluların cezasız kalmamasını başaran isimlerden oldu.